"Mettiamo un punto a questo governo regionale", Di Stefano: "Porto? Non gli interessa più"

Il sindaco Terenziano Di Stefano, intervenuto davanti alla platea di via Pisa, con i progressisti che si sono dati appuntamento in città, ha ribadito che le distanze rispetto al modello Schifani sono nette

Gela. "Bisogna mettere un punto a questo governo regionale". Il sindaco Terenziano Di Stefano, intervenuto davanti alla platea di via Pisa, con i progressisti che si sono dati appuntamento in città, ha ribadito che le distanze rispetto al modello Schifani sono nette. Rifiuti, sanità, servizi ma anche la "restanza" dei giovani, sono stati oggetto di un dibattito aperto, con il primo cittadino gelese, il sindacalista Cgil Roberto Ferreri, Giampiero Trizzino (ex parlamentare Ars ed esperto di ambiente e rifiuti) e Carmelo Traina, del patto per la restanza. Di Stefano ha insistito sulla "questione morale" soprattutto davanti alle proposte di Traina che ha esposto un progetto per la ripartenza anche di aree interne della Sicilia. "Davanti a questi giovani - ha spiegato Di Stefano - non si può che parlare di questione morale quando una struttura pubblica come il Cefpas viene trasformata in stipendificio". Il porto rifugio insabbiato e senza lavori, da anni, è emblema, secondo Di Stefano, di una Regione inefficace per un lungo lasso di tempo. "Oggi, l'Autorità della Sicilia occidentale, nonostante i nostri quattro milioni di euro per i lavori, è assente - ha detto il sindaco - non chiediamo un'opera faraonica ma un porto funzionale. Su questi temi non hanno risposte, non gli interessa. Il campo progressista deve entrare a gamba tesa su questi temi". Tra gli interventi, quello del presidente del consiglio comunale Paola Giudice, che ha escluso che la rappresentanza politica femminile debba essere declinata dalle "quote rosa". "Il campo progressista deve guardare alle periferie e non solo ai grandi centri - ha detto Giudice - il nostro Comune, in dissesto, oggi non ha personale a sufficienza. Noi stessi, spesso, scriviamo gli atti".