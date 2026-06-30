Più presenza della polizia locale nelle ore serali e notturne, ok dalla giunta

L'ammontare complessivo delle attività sarà coperto con gli introiti delle sanzioni, per violazione del codice della strada, emanate nell'anno in corso

Gela. Più presenza della polizia locale, nelle ore serali e notturne, in questi mesi estivi. La giunta ha varato il progetto obiettivo, su proposta avanzata dal settore polizia municipale, attraverso il comandante Massimo Cozzo, con l'assenso dell'assessore con delega Simone Morgana. Stando alla decisione formalizzata con delibera di giunta, l'ammontare complessivo delle attività sarà coperto con gli introiti delle sanzioni, per violazione del codice della strada, emanate nell'anno in corso. I dati forniti dal settore polizia municipale, infatti, ricostruiscono numeri in aumento rispetto al 2025. Una presenza maggiore di agenti della polizia locale, nelle ore serali e notturne, dovrebbe servire a invertire una tendenza, causata dalla scarsità di fondi, che fino a oggi non ha mai garantito una copertura adeguata di controlli da parte della municipale in questa fascia oraria. L'intento dell'amministrazione, se ci saranno riscontri necessari anche per ulteriori introiti, è di rafforzare il servizio nelle ore serali e notturne pure dopo il periodo estivo.