Polizia locale, una settimana per chiudere il rapporto con Cozzo: dirigenza a Curaba

Si aggiungono difficoltà organizzative a quelle che già sono strutturali a Palazzo di Città. Sono gli effetti delle decisioni della giustizia amministrativa. Cozzo aveva ottenuto piena fiducia dal sindaco e dal comando

Gela. Il mancato accoglimento, da parte del Cga, della sospensiva rispetto alla prima pronuncia del Tar Palermo, che ha dichiarato l'illegittimità della nomina del comandante della polizia locale Massimo Cozzo, aggiunge difficoltà organizzative a quelle che già sono strutturali a Palazzo di Città. Lo stesso Cozzo, infatti, va verso la conclusione del suo incarico al comando di via Ossidiana, proprio in seguito alla decisione della giustizia amministrativa, che ha accolto il ricorso di Giampiero Occhipinti, in passato coordinatore della polizia locale. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha fissato in una settimana il termine massimo per concludere, anticipatamente, il rapporto con Cozzo, che ad aprile era giunto, in comando, dall'ente Parco nord di Milano. L'onore di occuparsi, da dirigente, della polizia municipale passerà direttamente al segretario generale Giovanni Curaba, che prima dell'avvento di Cozzo aveva mantenuto un breve interim proprio alla polizia locale. Per Curaba sarà il decimo settore, in totale, da gestire. Un carico enorme che il sindaco Terenziano Di Stefano cercherà di attutire, ripartendo tra l'altro dirigente (l'unico in organico) e i due funzionari che ne fanno le veci, alcuni degli incarichi attualmente affidati a Curaba. I giudici amministrativi entreranno nel merito del ricorso solo a settembre. I sei giorni concessi per riorganizzare ancora una volta il settore polizia locale si sono resi necessari al fine di concludere alcune attività già avviate da Cozzo, che ha ottenuto comunque note di merito dall'amministrazione comunale e da diversi operatori della polizia locale, per il tipo di approccio adottato e per gli interventi messi in atto. Tra gli altri aspetti, anche la necessità di concretizzare l'iter per l'assunzione di dodici unità di polizia locale, "stagionali", sulla base di un decreto nazionale, e ulteriori attività di controllo del territorio. L'addio anticipato di Cozzo, inoltre, pare abbia già convinto agenti del comando a non aderire al progetto per i controlli durante le ore serali e notturne, proposto dal comandante. Avevano inizialmente detto di sì sul presupposto che fosse Cozzo a coordinarli.