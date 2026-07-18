Servizio rifiuti, Usb e Filas scrivono a Cosentino: "Serve incontro per pianificare attività"

L'obiettivo è avere maggiori certezze sull'organizzazione

Gela. L'avvento del nuovo amministratore di Impianti Srr, la società in house del servizio rifiuti e che gestisce la piattaforma di Timpazzo, per i sindacati deve essere un punto di ripartenza organizzativa. Le segreterie di Usb e Filas, con i segretari Luca Faraci e Carmelo Giallombardo, sollecitano, ufficialmente, un incontro con il nuovo manager, l'ingegnere Grazia Cosentino (già tra i responsabili tecnici della società), che in questa fase segnata dal sequestro di Impianti Srr e dalla nomina del commissario Marco Valenza è stata designata per il dopo Picone (l'ex manager indagata nell'inchiesta su un presunto traffico illecito di rifiuti a Timpazzo e revocata dall'incarico). Le segreterie di Usb e Filas avevano già inoltrato richieste di incontro. L'obiettivo è avere maggiori certezze sull'organizzazione dei turni in tutti i cantieri dell'ambito, in un periodo caratterizzato da stress termico. Sono essenziali certezze su orari di lavoro, ferie, sugli spogliatoi che mancano, sulle docce, sull'acqua da bere e sulla sistemazione del parcheggio del centro comunale di raccolta provvisorio, aperto al pubblico. Delucidazioni verranno richieste circa le variazioni di inquadramento e i mutamenti definitivi di mansione.