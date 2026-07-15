"Contro Cosentino attacchi insensati di Mpa e Di Paola", Licata: "Sistema rifiuti solo per loro interessi di parte"

E' uno dei sostenitori della prima ora della candidatura a sindaco dell'ingegnere, l'esponente Dc Giuseppe Licata, a togliersi di dosso qualche peso politico

Gela. Più che sfilacciate nel rush finale del ballottaggio di due anni fa, quando l'allora candidato a sindaco di centrodestra Grazia Cosentino perse gradimento direttamente tra le sue stesse file politiche, oggi le forze che la vollero nella corsa a primo cittadino sembrano quasi rinfrancate, davanti alla nomina dell'ingegnere ad amministratore di Impianti Srr, la società in house del ciclo rifiuti, attualmente sotto sequestro preventivo in seguito all'inchiesta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti a Timpazzo. Prima il consigliere di centrodestra Gabriele Pellegrino e poi i forzisti, hanno commentato la nomina di Cosentino, indicata di fatto dal commissario nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta, come una sorta di suggello alle sue qualità, allontanando l'ombra pesante del “sistema rifiuti”, pochi giorni fa fatto riecheggiare dagli autonomisti dell'Mpa. Adesso, è uno dei sostenitori della prima ora della candidatura a sindaco dell'ingegnere, l'esponente Dc Giuseppe Licata, a togliersi di dosso qualche peso politico. “La scelta dell'ingegnere Cosentino ad amministratore di Impianti Srr, oltre che un riconoscimento delle sue qualità professionali e menageriali, dimostra in modo inequivocabile la degenerazione del dibattito politico che si è registrato nella nostra città. Sulla sua candidatura a sindaco - dice - si sono create ipotesi e interpretazioni non solo inappropriate e inopportune ma persino offensive e irrispettose della dignità di chi non si era tirata indietro di fronte a una sfida impegnativa, alla quale era stata chiamata dai partiti di centrodestra. Ad eccellere in queste forme di attacchi inauditi e a tratti irragionevoli, sono stati soprattutto l'Mpa e l'onorevole Nuccio Di Paola. Gli autonomisti, per bocca del responsabile provinciale Rosario Caci, fino a due giorni fa hanno accusato il consigliere Gabriele Pellegrino di aver sostenuto il sistema rifiuti. Di Paola, spinto da un'insensata e patetica ambizione di candidarsi come presidente della Regione, non ha esitato, in tutte le interviste rilasciate a molti organi di stampa, ad attaccare l'ingegnere Cosentino, accusandola di essere stata candidata come rappresentante del sistema rifiuti”. Secondo Licata, la nomina a manager di Impianti Srr, avallata dal commissario, dà ulteriore credito alla trasparenza dell'ingegnere Cosentino. “Ora, di fronte alle indagini giudiziarie che non l'hanno minimamente sfiorata, e di fronte alla scelta del commissario di sceglierla come manager al posto dell'ex amministratore Giovanna Picone, o Caci e Di Paola non sanno minimamente leggere e interpretare i fatti e le dinamiche complesse che vive il nostro territorio, oppure, pur di raggiungere i loro interessi politicamente di parte, non esitano a tenere comportamenti discutibili se non addirittura scorretti. Il dibattito politico – conclude Licata - per quanto aspro, deve sempre rispettare la dignità delle persone, soprattutto quanto queste, come l'ingegnere Cosentino, hanno dato esempio di serietà e correttezza”.