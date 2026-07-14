Timpazzo, Lorefice al ministro dell'ambiente: "Attivi ispezione nella discarica"

Il senatore ha portato la vicenda già in sede di bicamerale ecomafie

Gela. Ieri, nonostante la convocazione, nessun riferimento ministeriale ha partecipato alla seduta montematica di consiglio comunale sulla vicenda Timpazzo. C'era invece il senatore Pietro Lorefice che al ministro dell'ambiente, adesso, chiede un'ispezione nel sito di conferimento. "L’inchiesta sulla discarica di Timpazzo apre interrogativi che non riguardano solo Gela o la Sicilia. Se venissero confermate le gravissime ipotesi di conferimento illecito di rifiuti e di danno ambientale, sarebbe necessario verificare l’efficacia dei controlli sugli impianti che operano in condizioni emergenziali. Per questo ho presentato un’interpellanza al ministro dell’ambiente chiedendo ispezioni immediate sul sito, una verifica straordinaria a livello nazionale sulle discariche più esposte e misure per rafforzare tracciabilità e monitoraggio dei rifiuti", dice il senatore. Timpazzo, oltre agli effetti dell'inchiesta condotta dalla Dda di Caltanissetta, da tempo è sotto i riflettori. "Non possiamo permettere che l’emergenza diventi l’alibi per abbassare i controlli: lo Stato garantisca legalità, tutela ambientale e sicurezza sanitaria”, conclude il senatore che ha portato la vicenda già in sede di bicamerale ecomafie.