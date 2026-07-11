Ciclo idrico, Ati vuole fare chiarezza: parere legale su rapporti con Caltaqua

Da ormai circa vent'anni, il sistema idrico territoriale è nella gestione di Caltaqua, società privata italo-spagnola che davanti a sé, sulla base degli atti che vennero finalizzati in passato, avrà altri dieci anni

Gela. Mettere ordine e definire l'ambito di competenze dell'Assemblea territoriale idrica e quello del gestore privato Caltaqua. Dagli investimenti sulle infrastrutture e fino agli aspetti tariffari, l'Ati (che sovraintende il ciclo idrico provinciale), attraverso il consiglio direttivo, ha deciso di avviare approfondimenti tecnici e giuridici. E' stato dato mandato per un parere legale, su iniziativa del presidente, il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano. I punti da toccare sono diversi e il professionista esterno, in assenza di personale interno con queste competenze, dovrà predisporre un focus preciso sulla “revisione dei limiti di investimento e sulla rimodulazione del programma degli interventi” e ancora circa la “riconoscibilità tariffaria degli investimenti ulteriori rispetto alla pianificazione originaria”. Infine, i sindaci dell'Ati hanno chiesto di delineare i “presupposti, limiti e modalità per il conseguente aggiornamento della convenzione di affidamento e degli atti amministrativi presupposti o conseguenti”. Da ormai circa vent'anni, il sistema idrico territoriale è nella gestione di Caltaqua, società privata italo-spagnola che davanti a sé, sulla base degli atti che vennero finalizzati in passato, avrà altri dieci anni. Fino a oggi, non sono mai mancate le defaillance e i disservizi, in città così come in altri comuni della provincia. Gli investimenti sulla rete e sulle infrastrutture diventano fondamentali in uno scenario che, però, soprattutto per l'Ati, non sembra affatto florido, né quanto a risorse finanziarie né circa il personale (quasi del tutto assente).