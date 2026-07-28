Di Stefano, "ennesimo bluff dal governo regionale su nuovo ospedale": dem, "caso in parlamento"

Monta la protesta del sindaco e delle forze progressiste

Gela. “L'ennesimo bluff del governo regionale”. Il sindaco Terenziano Di Stefano contesta in maniera pesante la decisione dell'assessorato della sanità e degli uffici della programmazione regionale che hanno disposto di depennare il finanziamento per il nuovo ospedale di Ponte Olivo. “Niente di nuovo, purtroppo – ha precisato il sindaco – mettono i soldi ben sapendo che non faranno mai nulla per la città. Così come è accaduto sul porto. Vorrei capire come mai Asp non ha fatto nulla in due anni nonostante le battaglie per avere l'area di Ponte Olivo da Eni? Cosa hanno da dire i deputati del governo regionale e cosa ha da dire il presidente della Regione Schifani? Tutti si erano impegnati sul nuovo ospedale e questi sono i risultati. Hanno definanziato e spero almeno che si possano salvare i soldi per la progettazione, imponendo ad Asp di provvedere”. I dem sono fortemente critici. “Lo scempio del governo regionale si mostra in tutta la sua drammaticità sulla sanità locale. Abbiamo già informato i nostri riferimenti regionali e nazionali. Non escludiamo ispezioni nelle strutture di Asp in città e sul territorio. La vicenda – fanno sapere dal Pd locale - verrà portata nelle sedi istituzionali, regionali e nazionali. Invece di pensare a conferenze stampa con poco senso escludendo l'amministrazione comunale, FdI e le destre sapevano dello scippo sul nuovo ospedale?”.