Timpazzo, guasto momentaneo al sistema tmb: comuni provincia sud Catania "dirottati" altrove

Le difficoltà tecniche, nel sistema di Timpazzo, si erano manifestate ieri e nella giornata di oggi si sono fatte sentire sui conferimenti. Da domani i conferimenti potranno essere nuovamente regolari

Gela. La piattaforma integrata di Timpazzo, tra le poche in Sicilia a poter assicurare certi standard per lo smaltimento dei rifiuti, in questa fase è quasi una sorta di termometro della temperatura di un sistema rifiuti regionale che soffre di evidenti difficoltà. Ogni improvviso inconveniente, di ridotta caratura o di un certo spessore, può bloccare lo smaltimento di intere aree dell'isola. E' accaduto oggi dato che i comuni dell'area sud della provincia di Catania si sono visti con i cancelli di Timpazzo chiusi a causa di un guasto alla linea del sistema di trattamento meccanico biologico. Le difficoltà tecniche, nel sistema di Timpazzo, si erano manifestate ieri e nella giornata di oggi si sono fatte sentire sui conferimenti. Come conferma il nuovo manager di Impianti Srr, l'ingegnere Grazia Cosentino, da domani i conferimenti potranno essere nuovamente regolari. Il dipartimento regionale acqua e rifiuti ha intanto autorizzato i comuni dell'area sud della provincia di Catania, con in testa Caltagirone, in via straordinaria, a conferire la frazione di indifferenziato nel sistema etneo di Sicula Trasporti. Settimane fa, prima ancora che venissero eseguite le misure cautelari nei riguardi dell'ex management di Impianti Srr (in relazione all'inchiesta su un presunto traffico illecito di rifiuti a Timpazzo), proprio il sistema tmb era stato oggetto di lavori di manutenzione che, pure in quel caso, generarono una crisi notevole del sistema regionale. Ormai da tempo, il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano e gli altri primi cittadini dei comuni dell'ambito locale spingono con il dipartimento regionale per ridurre drasticamente la quota di carichi che arriva da aree esterne a quella locale. Il rischio di un sovraccarico del tmb e della vasca E non è solo un'ipotesi ma è una possibilità avvalorata dai numeri.