Poggio Arena, Cafa' porta in aula la vicenda: scontro verbale con il sindaco

Botta e risposta su Poggio Arena

Gela. I toni si sono alzati e ancora una volta Poggio Arena, in una contrapposizione tra privati residenti, ha mosso uno scontro verbale fra gli scranni del civico consesso. L'interrogazione è stata esposta dal consigliere comunale "PeR" Paolo Cafa', che in presenza dei residenti e del gruppo dirigente, ha perorato il diritto di accesso al mare di chi vive nella zona. Il tar Palermo dovrà ancora pronunciarsi ma per i residenti ciò che è stato fatto fino a oggi, comprese le ordinanze emesse da Palazzo di Città, non va nella direzione giusta. Cafa' ha richiamato principi di diritto e ribadito che l'accesso alternativo realizzato, a spese del privato che ha investito su un progetto nell'area, non è fruibile in maniera agevola. Il sindaco Terenziano Di Stefano non fa passi indietro e ha confermato che quanto fatto fino a oggi va anche oltre ciò che era possibile. Tra ordinanze e pronunce della giustizia amministrativa, per Cafa', a oggi, il sindaco sta dimostrando di "difendere l'interesse privato piuttosto che quello pubblico". Una valutazione, anche politica, che ha generato la reazione del capo dell'amministrazione. "Sono pronto a querelare tutti e non accetto queste affermazioni", ha detto reagendo verbalmente alle affermazioni di Cafa'. Un nulla di fatto, dato che chiaramente un'interrogazione non poteva risolvere una vicenda che è sui tavoli della giustizia amministrativa.