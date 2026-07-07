Caso Timpazzo, la prossima settimana dibattito in aula consiliare: prevista seduta monotematica

I civici di “Una Buona Idea” hanno preso l'iniziativa, con una richiesta di monotematico, sostenuta dal resto della maggioranza e da gran parte dell'opposizione

Gela. Quello che ruota intorno al sito di conferimento di Timpazzo è un mix, attualmente, tra aspetti giudiziari, evoluzioni gestionali e prospettive più o meno a lungo termine. L'inchiesta su un presunto traffico illecito di rifiuti ha azzerato gli ex vertici di Impianti Srr, la società in house che gestisce la piattaforma integrata e il servizio rifiuti sul territorio. L'attuale portata della capacità di Timpazzo, quanto al conferimento di rifiuti nel sistema tmb, è oggetto di verifica, in Regione e non solo. In un contesto tanto complesso, mentre in giornata è fissata l'assemblea dei sindaci della Srr4, che dovrà assumere determinazioni consistenti, l'assise civica si porta avanti. La seduta monotematica del consiglio comunale, proprio sul caso Timpazzo, si terrà la prossima settimana. La data, in attesa dell'ufficialità, è quella del 13 luglio. I civici di “Una Buona Idea” hanno preso l'iniziativa, con una richiesta di monotematico, sostenuta dal resto della maggioranza e da gran parte dell'opposizione. La seduta arriverà all'indomani di una settimana, quella in corso, che potrebbe fornire risvolti ulteriori, sia sul fronte dell'inchiesta sia sul piano gestionale e della governance. Dai ministeri interessati e fino al commissario nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta e ancora la procura e le forze dell'ordine, la presidenza della Regione, gli assessorati competenti e i vertici di Srr4: saranno destinatari della convocazione che a breve dovrà partire dal presidente del consiglio comunale Paola Giudice.