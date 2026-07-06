"Eventi per valorizzare città, Regione ancora assente", Morselli: "Sindaco vuole incidere nel campo progressista"

L'assessore davanti agli eventi in corso e alla progressione politica impressa dal sindaco Di Stefano

Gela. In questa fase amministrativa, nel pieno dello sviluppo del cartellone estivo, ha certamente sulle spalle buona parte delle manifestazioni previste. L'assessore Romina Morselli si rivede a pieno nell'ottica che il sindaco Terenziano Di Stefano e il governo della città hanno voluto imprimere a queste iniziative. "Il punto di partenza è importante, nonostante le tante difficoltà che ci troviamo ad affrontare. Non abbiamo scelto eventi o iniziative fini a sé stessi - dice l'assessore - miriamo invece a valorizzare la città e i luoghi che ospitano le manifestazioni. La programmazione è su più anni proprio per rafforzare l'immagine della città. Mettiamo insieme le tipicità locali, la cultura e la storia di questo territorio, gli artisti della città e quelli che in città invece non si erano mai esibiti. Le strutture ricettive ci danno riscontri favorevoli, quanto a presenze, confermando il trend dello scorso anno. Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta per le prime due serate che abbiamo organizzato e della qualità degli artisti che si sono già esibiti. Nelle prossime settimane, puntiamo a eventi di altissimo livello nei siti riqualificati dai cantieri del Pnrr. Abbiamo il coro lirico siciliano e rappresentazioni classiche, in collaborazione con gli assessorati impegnati in questo lavoro. Scaliamo le montagne da soli". Una considerazione, quest'ultima, che rimanda ai rapporti, almeno in questo ambito, con la Regione. "Avremmo voluto un sostegno - continua - nei siti che sono di competenza regionale. Invece, anche questa volta, nonostante il progetto che avevamo presentato per accedere ai fondi, non ci sarà nessun contributo. Dispiace ma andiamo avanti. Ci stiamo facendo carico degli eventi e di tutti gli interventi in siti nei quali la Regione dovrebbe contribuire. Non ci siamo sentiti di sostenere l'ennesimo sforzo economico nel museo dei relitti greci e lo avremmo voluto valorizzare in questo periodo estivo. Purtroppo, dalla Regione non arrivano i riscontri promessi". L'assessore non dimentica, infine, il capitolo politico. "Cinquestelle? Il dialogo è a pieno ritmo e proficuo con tutti, c'è molta serenità - conclude - quanto alle scelte del sindaco, siamo ancora all'inizio ma penso sia giusto che voglia far valere il suo ruolo, come amministratore di una delle città più importanti della Sicilia, in un progetto ampio, nel campo progressista".