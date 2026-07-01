"Controcorrente" ottiene il sì dell'ex Udc Allia, il consigliere niscemese aderisce: "Un valore aggiunto"

Si è riunito il coordinamento provinciale

Gela. Il gruppo locale di “Controcorrente-PeR”, che in città ha riunito il coordinamento provinciale, ha ufficializzato, in presenza del segretario regionale Miguel Donegani, l'adesione del consigliere comunale di Niscemi Aldo Allia. L'ex Udc, già assessore nella giunta del sindaco Massimiliano Conti, ha deciso di stare con “Controcorrente-PeR”, movimento al quale era già iscritto. “Conosco Aldo da tanti anni e ho sempre apprezzato le sue qualità umane, la correttezza, l’onestà intellettuale e la passione con cui ha sempre svolto il proprio impegno politico. Sono convinto che rappresenti un importante valore aggiunto per il nostro movimento e un punto di riferimento serio e credibile per la città di Niscemi. La prossima settimana presenteremo ufficialmente il suo ingresso insieme all’onorevole Ismaele La Vardera, candidato alla presidenza della Regione e fondatore di Controcorrente”, ha spiegato Donegani. Durante la riunione odierna, sono stati affrontati i temi di attualità, dalla sanità al ciclo dei rifiuti, funestati da carenze e indagini. “Nel corso della riunione abbiamo definito il percorso politico e organizzativo dei prossimi mesi, affrontando i grandi temi che interessano i nostri territori: sanità, gestione dei rifiuti, agricoltura, crisi idrica, dissesto idrogeologico, infrastrutture e sviluppo. Non ci siamo limitati ad analizzare i problemi. Abbiamo già programmato una serie di incontri regionali per approfondire ciascuna di queste questioni, coinvolgere i territori e trasformare le criticità in proposte concrete”, ha aggiunto Donegani. L'adesione di Allia si aggiunge a quelle, ieri ufficializzate da La Vardera, dei due deputati regionali, ex M5s, Carlo Gilistro e José Marano.



