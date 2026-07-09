Relazione secondo anno di mandato, la prossima settimana Di Stefano in consiglio comunale

Come abbiamo già riferito, Di Stefano, nelle quasi settanta pagine della relazione, sottolinea che "abbiamo operato in un contesto ancora molto complesso segnato dagli effetti del dissesto finanziario"

Gela. La relazione sul secondo anno di mandato da primo cittadino e sullo stato attuale del programma per la città, la prossima settimana, arriva in consiglio comunale. Sarà direttamente il sindaco Terenziano Di Stefano a esporla all'assise civica. Il presidente Paola Giudice ha diramato la convocazione per mercoledì prossimo. Come abbiamo già riferito, Di Stefano, nelle quasi settanta pagine della relazione, sottolinea che "abbiamo operato in un contesto ancora molto complesso segnato dagli effetti del dissesto finanziario ma senza mai rinunciare alla programmazione, agli investimenti e alla costruzione di una nuova prospettiva di sviluppo per la città". La condizione generale dell'ente è strettamente legata al dissesto anche se il sindaco indica l'avvenuta approvazione, a dicembre dello scorso anno, del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del consiglio comunale, che attende ancora il vaglio finale del ministero. Su rifiuti e settori delicati come quello degli immobili confiscati ai clan, nella relazione lo spazio prevalente viene dato alla costante ricerca della massima legalità (più volte citata da Di Stefano). Macchitella Lab, il progetto Sinapsi che va avanti, lo sviluppo dell'iter per sedi universitarie distaccate e ancora i cantieri Pnrr che si avviano alla conclusione, sono tutti elementi richiamati nella relazione, che la normativa rende obbligatoria. Più volte viene analizzato il rapporto con la municipalizzata Ghelas, al centro di un percorso di risanamento, sicuramente non facile. Sarà il consiglio comunale a esprimersi: non è comunque previsto il voto finale. All'ordine del giorno anche una variazione di bilancio.