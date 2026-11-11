Sanità e disservizi Odissea pronto soccorso, arrivano anche i carabinieri: Franzone, "non c'erano medici per cambio turno"

Ieri, non c'erano medici a sufficienza per il cambio turno notturno

Gela. L'emergenza continua al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele è ormai una consuetudine che mette a repentaglio l'assistenza ai pazienti e il diritto alle cure. Ieri, non c'erano medici a sufficienza per il cambio turno notturno. Una situazione che si è venuta a materializzare davanti agli occhi dell'assessore Filippo Franzone che era nella struttura per assistere un familiare. Franzone ha la delega alla sanità e insieme al sindaco Terenziano Di Stefano è stato alla testa della mobilitazione per potenziare il nosocomio di Caposoprano. "La situazione del pronto soccorso è insostenibile, e ieri, trovandomi all’interno per assistere un familiare, ho avuto modo di verificare di persona la grave situazione legata alla mancanza del personale", sottolinea l'assessore. Ancora una volta l'appello istituzionale è rivolto al governo regionale e al management Asp. "Al cambio del turno, mancavano i medici per garantire il turno notturno, qualcuno ha chiamato i carabinieri che hanno preso atto della situazione. I medici smontanti non potevano proseguire, uno a causa di problemi di salute, l’altro non strutturato, quindi non può fare le notti. In ogni caso, sarebbe stato difficile fare due turni consecutivi. È una situazione paradossale, avere l’ospedale, ma con il rischio di averlo vuoto. Presidente della Regione, assessore regionale alla sanità e Asp Cl2, prendano urgentemente provvedimenti, affinchè ai gelesi venga garantito il diritto alla salute ed alle cure immediate. Ai medici, infermieri, e personale tutto del Vittorio Emanuele, va la mia stima e i miei ringraziamenti per l’abnegazione e la professionalità con la quale assistono i pazienti e svolgono il proprio lavoro. Anche i cittadini, capendo la situazione e nonostante le lunghe attese, mantenevano un comportamento moderato. Gela ha necessità di un ospedale adeguato alle esigenze del territorio, ed in questo momento non lo è”, conclude Franzone.