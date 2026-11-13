La risposta Maggioranza con Orlando: "Attacco del management Asp è inaccettabile"

Orlando è anche capogruppo consiliare del Pd e ha sostenuto la mobilitazione per il potenziamento del nosocomio di Caposoprano, dove proprio il pronto soccorso è in sofferenza costante

Gela. Era più che prevedibile e l'attacco pubblico che il management Asp ha rivolto al responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, Gaetano Orlando, genera il pieno sostegno, in favore del medico, di tutta la maggioranza consiliare del sindaco Terenziano Di Stefano. Orlando è anche capogruppo consiliare del Pd e ha sostenuto la mobilitazione per il potenziamento del nosocomio di Caposoprano, dove proprio il pronto soccorso è in sofferenza costante. "Esprimiamo piena solidarietà al consigliere comunale Gaetano Orlando, direttore dell’Unità operativa di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza del presidio ospedaliero, in relazione al comunicato diffuso oggi dalla direzione dell’Asp di Caltanissetta. Riteniamo grave e inopportuno il metodo utilizzato per affrontare una questione tanto delicata, attraverso una presa di posizione pubblica che finisce per individuare nel direttore del pronto soccorso il destinatario di contestazioni e responsabilità, anziché concentrare l’attenzione sulla soluzione di un’emergenza sanitaria che da troppo tempo interessa il nostro territorio. Un comunicato che riteniamo inaccettabile nei toni, nel metodo e soprattutto nel messaggio che trasmette - fanno sapere i capigruppo di M5s, Una Buona Idea e Mpa e il vicecapogruppo del Pd - il dottor Gaetano Orlando, nella sua duplice veste di medico e consigliere comunale, ha scelto di esporsi pubblicamente, di rappresentare le criticità del nostro ospedale e di stare in prima linea nella battaglia per la difesa del diritto alla salute dei cittadini. Ha dato voce alle difficoltà dei colleghi, alle carenze di personale e alle condizioni in cui quotidianamente viene garantita l’assistenza ai pazienti. Oggi, proprio mentre quelle criticità continuano a manifestarsi, assistiamo a un comunicato aziendale che chiama pubblicamente in causa il responsabile del pronto soccorso. È necessario ricordare che le competenze organizzative di un direttore di Unità operativa non coincidono con quelle della direzione aziendale. Il primario organizza il servizio nell’ambito delle risorse disponibili, ma non dispone autonomamente delle procedure di reclutamento, non bandisce concorsi e non decide le assunzioni del personale medico". La maggioranza ribadisce le posizioni già espresse anche dal sindaco Terenziano Di Stefano. "La stessa Asp, nel proprio comunicato, riconosce che le procedure di reclutamento hanno incontrato difficoltà, che alcuni bandi non hanno prodotto candidature e che si rende necessario ricorrere temporaneamente a medici provenienti da altri presidi. Sono fatti che confermano come la questione non possa essere ricondotta esclusivamente alla gestione interna di un reparto. Allora la domanda è semplice: perché, invece di concentrare ogni energia sul superamento di una crisi che dura da troppo tempo, si sceglie di esporre pubblicamente il direttore del pronto soccorso? Non vorremmo - continuano i consiglieri - che denunciare le criticità dell’ospedale fosse diventato un problema più grande delle criticità stesse. Naturalmente, ogni responsabilità organizzativa deve essere verificata nelle sedi competenti, con trasparenza e sulla base di elementi oggettivi. Ma riteniamo che il confronto tra professionisti e istituzioni debba svolgersi nel rispetto reciproco, senza esposizioni pubbliche che rischiano di delegittimare chi opera quotidianamente in prima linea. La battaglia per il nostro ospedale non appartiene a un singolo medico, a un partito o a una maggioranza: appartiene all’intera città.

Per questo chiediamo che l’Asp chiarisca le responsabilità, garantisca il necessario supporto al pronto soccorso e soprattutto assicuri tempi certi per il rafforzamento dell’organico. La nostra solidarietà al dottor Gaetano Orlando è piena. Non lasceremo che la battaglia per la difesa del Vittorio Emanuele venga trasformata in una questione personale e la priorità rimane una sola, garantire ai cittadini il diritto a un’assistenza sanitaria sicura, efficiente e dignitosa".