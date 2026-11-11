L'aggressione e il colpo Commerciante gioielli rapinato, monili e oro portati via: giudizio immediato per tre coinvolti

L'intera dinamica dei fatti è stata ricostruita analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona

Gela. Il cerchio investigativo si chiuse intorno a loro nell'arco di poche settimane. I pm della procura e i poliziotti del commissariato arrivarono all'arresto dei cugini Luigi Di Noto e Nunzio Di Noto, accusati della rapina, avvenuta lo scorso aprile, ai danni di un commerciante di gioielli che venne bloccato e aggredito, a poca distanza dal museo regionale di Molino a Vento, mentre si recava a un appuntamento con un cliente. Per i Di Noto (con precedenti penali alle spalle) e per una donna catanese, successivamente individuata dagli investigatori, è stato disposto il giudizio immediato. Secondo la procura, non ci sono dubbi sulle responsabilità e gli stessi autori della rapina hanno ammesso i fatti. Gran parte della refurtiva, per almeno un chilo e mezzo di oro, è stata fatta ritrovare. Era nascosta in un casolare di campagna. I Di Noto, dopo l'aggressione, si allontanarono, in sella a una vespa, portando via una valigetta e uno zaino, al cui interno c'era l'oro. L'intera dinamica dei fatti è stata ricostruita analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. I coinvolti agirono in pieno pomeriggio. La donna catanese, in contatto soprattutto con Luigi Di Noto, secondo gli investigatori, usando l'utenza telefonica riconducibile a un centro estetico del capoluogo etneo, qualche tempo prima della rapina pare abbia contattato il commerciante per avere certezza che per il giorno prestabilito fosse a Gela. I poliziotti hanno trovato ulteriori monili durante le perquisizioni nella sua abitazione. Con il giudizio immediato, è probabile che le difese degli imputati possano optare per riti alternativi. I cugini Di Noto sono difesi dagli avvocati Filippo Spina, Francesco Enia e Giada Scerra.