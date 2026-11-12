Il dramma La morte del piccolo Loris Rodoti, due medici davanti al gup: per pm ci furono errori

Per la procura, non ci sarebbe stata una diagnosi adeguata rispetto a una stenosi tracheale che avrebbe gradualmente limitato la capacità respiratoria

Gela. Una terribile morte che colpì tutta la comunità cittadina. Loris Rodoti, ad appena nove anni, perse la vita dopo essere stato dimesso in seguito a un primo ricovero causato da un incidente stradale (venne aperta un'inchiesta sul sinistro). Lo strazio fu enorme per la famiglia. L'attività di indagine, seguita al decesso, si è poi sviluppata su più fronti, compreso quello di possibili responsabilità mediche. Proprio in questa direzione investigativa, si è giunti all'udienza preliminare che vede imputati proprio due medici, in quel periodo in servizio all'ospedale “Vittorio Emanuele”. Sono accusati di omicidio colposo. Dopo essere stato dimesso, il bambino iniziò a percepire difficoltà respiratorie che spinsero i genitori a rivolgersi nuovamente ai medici del nosocomio locale. Per la procura, il quadro clinico del bambino venne sottovalutato. Non ci sarebbe stata una diagnosi adeguata rispetto a una stenosi tracheale che avrebbe gradualmente limitato la capacità respiratoria del bambino, fino a causargli la morte. A nulla valsero i trasferimenti in altre strutture ospedaliere, a Catania e a Palermo, dove il cuore di Loris smise di battere. Davanti al gup Marica Marino, ne rispondono i medici Enrica Passero (difesa dagli avvocati Francesco Cutraro ed Ettore Barcellona) e Giorgio Amico (difeso dal legale Boris Pastorello), che si occuparono del caso di Loris. L'attività investigativa portò inizialmente a concentrare l'attenzione su diciassette medici che in quei giorni intervennero nella vicenda clinica del bambino. I genitori e la famiglia di Loris Rodoti sono parti civili, con gli avvocati Nicoletta Cauchi e Giada Scerra, che hanno già preannunciato l'intenzione di chiamare nel procedimento l'Asp di Caltanissetta, come responsabile civile. Una delle difese degli imputati ha sollevato un'eccezione in tema di notifiche e si tornerà in aula nelle prossime settimane.