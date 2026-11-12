Quotidiano di Gela
Sicurezza

Falsi allarme bomba, ancora uscite anticipate dalle scuole: prova di evacuazione in tribunale

Ancora allarmi in città

A cura di Redazione Redazione
12 novembre 2026 12:57
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Falsi allarme bomba, ancora uscite anticipate dalle scuole: prova di evacuazione in tribunale - Una delle scuole evacuate
Una delle scuole evacuate
Gela
Attualità
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Gela. Nuovi allarme bomba e anche in città diverse scuole sono state evacuate. Un copione che si ripete dopo i falsi allarme bomba di ieri. Dirigenti scolastici e autorità, per ragioni di sicurezza, hanno disposto l'uscita anticipata. Una prova di evacuazione è stata organizzata questa mattina in tribunale, in attuazione dei protocolli di sicurezza.

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