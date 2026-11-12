Sicurezza Falsi allarme bomba, ancora uscite anticipate dalle scuole: prova di evacuazione in tribunale

Ancora allarmi in città

Gela. Nuovi allarme bomba e anche in città diverse scuole sono state evacuate. Un copione che si ripete dopo i falsi allarme bomba di ieri. Dirigenti scolastici e autorità, per ragioni di sicurezza, hanno disposto l'uscita anticipata. Una prova di evacuazione è stata organizzata questa mattina in tribunale, in attuazione dei protocolli di sicurezza.