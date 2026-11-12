La reazione Pronto soccorso in totale emergenza, Di Stefano: "Si sostituisca il management, venga nominato un commissario"

Per il sindaco, che ha voluto la mobilitazione per il potenziamento del nosocomio di Caposoprano le attese di ambulanze, in fila al pronto soccorso, "sono inaccettabili"

Gela. Come accade ormai da tempo, il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, in totale emergenza quanto al personale medico, non riesce a sostenere il carico di lavoro che quotidianamente si presenta. Saltano anche i turni, soprattutto quelli notturni, come abbiamo riferito anche ieri. L'assessore alla sanità Filippo Franzone, che si è trovato, per ragioni personali, proprio davanti a una situazione di mancata copertura dei turni al pronto soccorso, ha denunciato la vicenda. Il sindaco Terenziano Di Stefano che ormai da mesi non lesina critiche al management Asp è a sua volta molto netto. "Se la direzione generale e la direzione sanitaria non riescono a organizzare i turni al pronto soccorso, vengano sostituite. Si nomini un commissario", spiega. Per il sindaco, che ha voluto la mobilitazione per il potenziamento del nosocomio di Caposoprano le attese di ambulanze, in fila al pronto soccorso, "sono inaccettabili".