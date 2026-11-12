Quotidiano di Gela, 15 anni di informazione

Telegela e il Quotidiano di Gela festeggiano 15 anni di informazione, crescita e presenza sul territorio. Oltre 133 mila follower tra Facebook e Instagram e nuove sfide per il Gruppo editoriale Finmedia

Gela. Quindici anni di notizie, storie, volti e avvenimenti. Quindici anni trascorsi raccontando Gela e il suo comprensorio, seguendo da vicino i cambiamenti della città e dando voce ai suoi protagonisti. TeleGela e il Quotidiano di Gela festeggiano un traguardo importante, frutto di un percorso editoriale che negli anni ha saputo consolidarsi, innovarsi e conquistare un pubblico sempre più ampio. Un progetto nato con l’obiettivo di fare informazione sul territorio e cresciuto nel tempo, trasformandosi in una realtà capace di coniugare il giornalismo tradizionale con le nuove opportunità offerte dal digitale. I numeri raggiunti sui social network testimoniano questa crescita: 122.325 follower su Facebook e oltre 11 mila su Instagram. Una comunità digitale che supera complessivamente i 133 mila follower e che ogni giorno segue aggiornamenti, approfondimenti, contenuti video e dirette.

La cronaca, in tutte le sue declinazioni, resta uno dei pilastri dell’attività giornalistica: dai fatti di attualità alla politica, dalla cronaca giudiziaria agli avvenimenti che segnano la vita della comunità. Ma c’è spazio anche per lo sport, con le sue società e i suoi protagonisti, per il mondo della scuola, per le iniziative sociali e culturali, per le interviste e le storie di chi contribuisce a rendere vivo il territorio. Un’informazione che ha trovato nelle dirette e nei collegamenti in tempo reale uno strumento fondamentale per raggiungere i lettori, raccontare gli eventi mentre accadono e mantenere un rapporto costante con il pubblico.

Dietro questi risultati c’è il lavoro di un team solido e affiatato, che nel corso degli anni ha costruito un’identità riconoscibile e che continua a guardare avanti, investendo in nuove esperienze e diversificando le proprie attività.

Tra le sfide più recenti, anche quella legata al Kartodromo di Gela, la cui gestione è stata affidata alla Finmedia Srl. Un nuovo percorso che amplia gli orizzonti del gruppo editoriale, affiancando all’informazione un impegno diretto anche nel settore sportivo e nella valorizzazione delle strutture del territorio.

Quindici anni di crescita, risultati e nuove prospettive. Un anniversario che non rappresenta soltanto un traguardo da celebrare, ma la conferma della volontà di continuare a investire, innovare e raccontare Gela, con lo stesso legame con il territorio che ha accompagnato questo progetto fin dall’inizio.