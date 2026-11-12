L'EVENTO Gli studenti ricordano Giordana di Stefano e dicono no al femminicidio

Gli studenti sono stati protagonisti tra mostre d'arte e un toccante monologo sulla vita di Giordana Di Stefano, trasformando la scuola in un presidio contro la violenza di genere

Gela. Una mattinata intensa, di quelle che lasciano il segno e smuovono le coscienze, quella vissuta oggi nell'Auditorium del plesso Alemanna che ha ospitato l'evento dal titolo emblematico "Il Ritmo della Libertà", un dibattito strutturato sulla prevenzione e il contrasto della violenza di genere. A partire dai veri protagonisti della giornata, gli studenti, l'appuntamento ha saputo unire l'arte, la riflessione e il ricordo, partendo proprio dalle voci e dalle emozioni dei ragazzi.

«Ci ha fatto capire che il femminicidio esiste davvero e che non è qualcosa che accade lontano o nei film», raccontano alcuni degli alunni visibilmente emozionati al termine dell'evento. «Parliamone perché può succedere a tutti noi, e rompere il silenzio è l'unico modo per difenderci».

I ragazzi sono stati il cuore pulsante dell'iniziativa: hanno dato vita a una toccante mostra di pittura intitolata "Consapevolezza e rivisitazione delle grandi opere d'arte" (tra cui spicca l'opera di copertina firmata da Irene Wang della classe 3D), hanno incantato il pubblico con i canti siciliani e, soprattutto, sono stati protagonisti di una profonda rappresentazione e monologo sulla vita di Giordana Di Stefano, la giovanissima vittima di femminicidio. Una performance che ha scosso le coscienze dei presenti, trasformando il palco in uno spazio di memoria collettiva e forte monito.

A impreziosire il dibattito sono intervenuti numerosi esperti e rappresentanti del territorio tra cui Rosy Musciarelli presidente di Save the woman Gela. Un evento corale, dunque, che attraverso l'arte, la musica e la voce dei più giovani ha dimostrato come la scuola sappia farsi presidio fondamentale di educazione al rispetto, piantando i semi di una cultura libera da ogni forma di violenza.