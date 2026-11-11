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Gela, ufficiale l'arrivo di Provenzano, Maltese torna col Trapani

Ad annunciare l'innesto a sorpresa la stessa società locale in diretta sui propri canali social.

A cura di Redazione Redazione
11 novembre 2026 18:30
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Gela, ufficiale l'arrivo di Provenzano, Maltese torna col Trapani - Foto: Gela Calcio
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Gela. Il Gela pesca dalla Nissa: ufficiale l'approdo in biancazzurro di Alessandro Provenzano, centrocampista palermitano classe 1991 in forza al club di Giovannone dal novembre del 2025. Ad annunciare l'innesto a sorpresa la stessa società locale in diretta sui propri canali social.

Da domani, l'esperta mezzala cresciuta nella Primavera della Sampdoria e da oltre 200 presenze in Serie C si unirà al gruppo squadra di Pippo Romano in vista dei prossimi impegni ufficiali, su tutti quello di domenica prossima sul campo della Vigor Lamezia.

Intanto e' stato accolto parzialmente il ricorso del Gela. Scontera' 4 anziche' 5 turni di squalifica Dario Maltese.

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