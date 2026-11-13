La strategia di Asp Pronto soccorso al collasso, Asp sceglie lo scaricabile: "Responsabilità? Sono di Orlando"

È evidente che l'intento non è solo di mera pratica organizzativa ma pure di sfondo politico, dato che Orlando, da capogruppo consiliare del Pd, ha sostenuto in prima persona la mobilitazione per il potenziamento del nosocomio

Gela. L'emergenza costante che si registra quotidianamente all'ospedale Vittorio Emanuele, tale da indurre un fronte politico piuttosto eterogeneo a richiedere un passo indietro dell'attuale management Asp, porta pure effetti di strategia, con lo scaricabile. I manager Asp, infatti, usando sempre e solo la pagina facebook istituzionale dell'Azienda sanitaria, fanno sapere che il pronto soccorso senza medici e che non riesce a garantire a pieno i turni, soprattutto notturni, è da legare a responsabilità del direttore dell'unità operativa, Gaetano Orlando. È evidente che l'intento non è solo di mera pratica organizzativa ma pure di sfondo politico, dato che Orlando, da capogruppo consiliare del Pd, ha sostenuto in prima persona la mobilitazione per il potenziamento del nosocomio di Caposoprano, prendendo parte al presidio e al contempo assicurando il servizio in un pronto soccorso che è del tutto sottodimensionato. "La direzione aziendale sente il dovere di replicare con senso di responsabilità nei confronti della cittadinanza, respingendo ogni strumentale tentativo di addebitare alla direzione generale disservizi che traggono origine da dinamiche organizzative interne e da oggettive carenze di personale medico a livello nazionale. Si ribadisce con fermezza che l'organizzazione dei reparti e la gestione dei turni spettano esclusivamente al direttore dell'unità operativa, il quale ha il compito di sovrintendere e far funzionare la propria unità, un ruolo che purtroppo, in questo frangente, è sembrato caratterizzato da una scarsa attenzione ai problemi operativi del reparto. Il recente disguido verificatosi è stato causato unicamente dalla mancata presentazione in servizio di chi avrebbe dovuto coprire il turno. Di fronte a tale situazione, ci chiediamo cosa abbia concretamente fatto il dottor Orlando, direttore della Uoc Mcau di Gela, per sopperire a quanto accaduto, stante che la gestione e l'organizzazione del personale dipendono esclusivamente dalle sue prerogative", si legge nella nota pubblicata sul profilo social di Asp. L'Azienda sanitaria, invece, attraverso i vertici, più volte contestati dal sindaco Terenziano Di Stefano, ritiene di aver "messo in campo ogni azione amministrativa possibile per fronteggiare la cronica carenza di specialisti". Vengono citati concorsi e procedure varie, compresa la rete formativa, che a oggi non hanno portato alcun incremento nella dotazione organica del pronto soccorso. "La direzione generale ha già chiesto al direttore sanitario, dottor Fiorella, di disporre la rotazione temporanea dei medici provenienti dai pronto soccorso di altri presidi ospedalieri, così da prestare supporto e dare un aiuto concreto ai colleghi in servizio a Gela", riporta inoltre la nota.