L'accordo Nuovo ospedale a Ponte Olivo, area passa da Enimed ad Asp

In attesa di capire se ci saranno concretamente i fondi per il nuovo ospedale di Ponte Olivo, Enimed e Asp hanno formalizzato il passaggio dell'area

Gela. Era un passaggio che si sarebbe dovuto concretizzare già da tempo. In attesa di capire se ci saranno concretamente i fondi per il nuovo ospedale di Ponte Olivo, Enimed e Asp hanno formalizzato il passaggio dell'area. Un accordo sottoscritto un mese fa e reso pubblico oggi. La superficie complessiva è di circa 9,5 ettari. L’accordo definisce i termini e le condizioni del trasferimento dell’area con la cessione gratuita per la realizzazione della nuova struttura sanitaria. “All’atto del mio insediamento, il procedimento relativo all’acquisizione dell’area versava in una prolungata fase di stasi. Ho, pertanto, promosso la ripresa delle interlocuzioni e il coordinamento delle attività istruttorie, pervenendo alla definizione delle condizioni necessarie alla sottoscrizione dell’accordo. Questa intesa ha consentito di superare tale situazione e di dare ulteriore corso al procedimento, nel rispetto delle competenze e degli adempimenti previsti. Il risultato è frutto del lavoro della direzione aziendale e degli uffici ad essa preposta, nonché della collaborazione con Enimed, nell’esclusivo interesse della collettività. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all’assessore regionale della Salute, Marcello Caruso, per il contributo decisivo e per l’attenzione riservata a un’opera strategica, che consentirà di realizzare nuovi servizi sanitari in posizione baricentrica soprattutto per Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera”, ha detto il manager Asp Salvatore Ficarra. “La presenza di Eni a Gela è da decenni parte integrante della storia industriale e dello sviluppo del territorio. È in questo contesto di radicamento e di dialogo con le comunità locali che si inserisce anche questo accordo – afferma Luca De Caro, presidente e amministratore delegato di Enimed - per Eni la salute delle persone rappresenta una priorità e, attraverso Enimed, intendiamo contribuire concretamente a un progetto di interesse pubblico, che auspichiamo possa essere realizzato nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo di partecipare al benessere delle comunità e al loro sviluppo sostenibile”. Attualmente, al culmine della vetrezaa sanità avviata in città, il governo regionale ha stanziato sedici milioni di euro per la progettazione del nuovo nosocomio. In totale, per la realizzazione, i fondi dovrebbero arrivare a 130 milioni di euro, dal programma Fsc. Il nosocomio da progettare non sarà comunque un Dea di II livello.