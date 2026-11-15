Il concerto e la rissa Rissa tra giovani al concerto del PalaLivatino, Melfa: "E' una macchia per tutti, così non va bene"

Una vicenda denunciata pubblicamente dall'imprenditore

Gela. Ieri sera, al PalaLivatino, durante l'evento, organizzato da privati, con il concerto dell'artista Villabanks, è scoppiata una rissa tra giovani presenti. Una vicenda denunciata pubblicamente dall'imprenditore Maurizio Melfa, che ha in gestione la struttura sportiva. “Così non va bene, serve senso di responsabilità da parte di tutti, se vogliamo far crescere la città – ha detto in un video pubblicato sui suoi canali social – il PalaLivatino è a disposizione di tutti per eventi e per le manifestazioni sportive. Una rissa può diventare un accoltellamento o qualcosa di più grave e noi non possiamo organizzare o costruire qualcosa per fare male ai nostri figli. Una rissa è una macchia per tutta la città. Chi ha organizzato ha fatto un ottimo lavoro ma poi tutto sfuma davanti a queste situazioni”.