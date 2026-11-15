Perdite e licenziamenti Conti in rosso Impianti Srr, "100 mila euro al mese per interinale": rimane aperto caso operai rifiuti

Quello degli esuberi tra i lavoratori del servizio rifiuti, che prestano la loro attività in tutti i Comuni dell'ambito, è di fatto una degli effetti “collaterali” di conti in rosso

Gela. Il futuro occupazionale, imminente, dei lavoratori del servizio rifiuti, a partire dai ventitré i cui contratti non sono stati rinnovati alla scadenza di ottobre, è tutt'altro che garantito. Già la scorsa settimana, al termine di una lunga assemblea dei sindaci della Srr4 (società che sovraintende il ciclo rifiuti territoriale), l'attuale management di Impianti Srr, azienda in house che gestisce il servizio e il sito di Timpazzo, e il commissario giudiziale Marco Valenza, hanno confermato che gli esuberi tra i lavoratori, da agenzia interinale, saliranno a oltre sessanta. Un tema che domani sarà ancora oggetto dell'assemblea dei sindaci, in prosecuzione. Ci sono primi cittadini, come hanno spiegato il sindaco gelese Terenziano Di Stefano e quello di Delia Gianfilippo Bancheri (presidente del cda Srr), che ritengono necessario far proseguire il rapporto lavorativo con i ventitré operai non rinnovati, almeno fino alla conclusione dell'anno, per poi condurre verifiche più approfondite, anzitutto sui criteri di scelta dei contratti da non rinnovare. “Criteri che devono essere oggettivi e non soggettivi”, sottolinea Di Stefano. Quello degli esuberi tra i lavoratori del servizio rifiuti, che prestano la loro attività in tutti i Comuni dell'ambito, è di fatto una degli effetti “collaterali” di conti in rosso, quelli della società Impianti Srr. In attesa di dati ufficiali, le perdite si aggirano, come riferito dai sindaci, intorno a tre milioni di euro. Una flessione netta per una società che gestisce l'intero servizio rifiuti nei Comuni dell'area sud della provincia di Caltanissetta e a Piazza Armerina e porta avanti la discarica Timpazzo, una delle principali dell'isola nella quale conferiscono oltre quaranta Comuni. Una prima disamina finanziaria, proposta pure ai sindaci, non può che passare da cifre decisamente pesanti: quelle per i rapporti di lavoro interinali. “Si spendono non meno di centomila euro al mese – sottolinea il sindaco gelese Di Stefano – ciò vuol dire che se si fosse messo mano, in passato, a un piano complessivo di assunzioni, avremmo risparmiato oltre un milione di euro all'anno. Tutto questo non venne fatto ma si preferì puntare su un uso forsennato delle agenzie interinali e della somministrazione lavoro”. Oggi, le conseguenze vengono tutte a galla e a pagarne gli effetti, per primi, sono gli operai del servizio rifiuti. Ventitré sono stati depennati, alcuni addirittura dopo aver ottenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'agenzia di somministrazione. Più di quaranta si dovrebbero aggiungere all'elenco dei non rinnovati, entro fine anno. Di Stefano, da qualche mese entrato a far parte del cda della Srr4, domani insieme agli altri colleghi prenderà parte all'assemblea. Ritiene che i ventitré operai, almeno fino a quando non ci sarà un quadro chiaro dei criteri e dei numeri finanziari di Impianti Srr, vadano riportati in servizio. “Da quando si è insediato il commissario giudiziale, in seguito all'inchiesta che ha riguardato Timpazzo, finalmente, e questo è da apprezzare, si parla di bilanci. Fino a maggio scorso - conclude - era un tema del quale non si sapeva nulla o quasi. Ora, però, bisogna evitare che le perdite aziendali vadano a gravare su chi lavora quotidianamente. Come ho già detto, servono criteri oggettivi e non soggettivi”.