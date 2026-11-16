L'allarme Allerta pomodorino, ancora rischio salmonella: richiamato lotto venduto da azienda di Niscemi

Il ministero della salute ha pubblicato un nuovo avviso, disponendo il richiamo di un lotto di pomodorino datterino

Niscemi. L'attenzione delle autorità preposte rimane alta sulla possibile presenza di salmonella nel pomodoro prodotto a livello locale. Alcuni mesi fa, un lotto, di un'azienda gelese, è stato ritirato dal mercato proprio per la presenza di salmonella facendo scattare diversi approfondimenti investigativi da parte di procure del nord Italia, dove il prodotto veniva commercializzato, in seguito a diversi casi di malore, anche tra gli alunni di scuole con relative mense. Adesso, il ministero della salute ha pubblicato un nuovo avviso, disponendo il richiamo di un lotto di pomodorino datterino prodotto da un'azienda con stabilimento nella zona di Vittoria, in provincia di Ragusa, ma commercializzato da un'azienda di Niscemi. "Possibile presenza di salmonella", questa la motivazione. Nell'avviso si legge, fra le avvertenze, di "non comumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita". Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi.