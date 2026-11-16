I giovani "Nessuna rissa al concerto", organizzatori: "Non ci sono macchie sulla città"

Escludono che ci sia stata “una rissa” tra giovani, segnalata pubblicamente dall'imprenditore Maurizio Melfa con un video, che poi a sua volta ha ridimensionato

Gela. “Nessuna macchia sulla città”. Gli organizzatori del concerto di sabato notte, al PalaLivatino, escludono che ci sia stata “una rissa” tra giovani. “E' andato tutto benissimo – spiegano – solo alla fine, due persone stavano per venire alle mani ma sono stati subito allontanati. C'erano operatori della sicurezza e forze dell'ordine. Non è successo nulla”. L'imprenditore Maurizio Melfa, ieri, con un video, ha parlato di una rissa nella struttura che lui stesso gestisce. Nel corso della giornata, a sua volta, ha ridimensionato l'accaduto, dopo aver pubblicato il video sui propri profili social. “Siamo giovani e teniamo alla nostra città – aggiungono gli organizzatori – anche per questo abbiamo voluto portare un artista di fama nazionale. Parlare di macchia su Gela, a nostro avviso, non è giustificabile. La serata è andata come doveva e senza disordini”.