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I giovani

"Nessuna rissa al concerto", organizzatori: "Non ci sono macchie sulla città"

Escludono che ci sia stata “una rissa” tra giovani, segnalata pubblicamente dall'imprenditore Maurizio Melfa con un video, che poi a sua volta ha ridimensionato

A cura di Redazione Redazione
16 novembre 2026 08:05
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"Nessuna rissa al concerto", organizzatori: "Non ci sono macchie sulla città" -
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Gela. “Nessuna macchia sulla città”. Gli organizzatori del concerto di sabato notte, al PalaLivatino, escludono che ci sia stata “una rissa” tra giovani. “E' andato tutto benissimo – spiegano – solo alla fine, due persone stavano per venire alle mani ma sono stati subito allontanati. C'erano operatori della sicurezza e forze dell'ordine. Non è successo nulla”. L'imprenditore Maurizio Melfa, ieri, con un video, ha parlato di una rissa nella struttura che lui stesso gestisce. Nel corso della giornata, a sua volta, ha ridimensionato l'accaduto, dopo aver pubblicato il video sui propri profili social. “Siamo giovani e teniamo alla nostra città – aggiungono gli organizzatori – anche per questo abbiamo voluto portare un artista di fama nazionale. Parlare di macchia su Gela, a nostro avviso, non è giustificabile. La serata è andata come doveva e senza disordini”.

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