La violenza Giovane violentata a Montelungo, "vittima di violenza": può accedere a fondo del ministero

Il trentenne che la violento' è stato condannato in via definitiva

Gela. Fu violentata da un trentenne, che la condusse in un'area molto isolata, a Montelungo. Per una ventottenne è arrivato il riconoscimento, dal ministero dell'interno, di vittima di violenza sessuale. Il comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali di violenza, le ha riconosciuto un indennizzo in denaro, attraverso il fondo di rotazione. Il trentenne che la violento' è stato condannato in via definitiva, a quattro anni e due mesi di reclusione. La Corte di Cassazione, infatti, un anno fa non accolse il ricorso difensivo, dopo le pronunce di condanna di primo e secondo grado. Il comitato ministeriale, accogliendo l'istanza formalizzata dal legale della giovane, l'avvocato Rosario Prudenti, ha riconosciuto tutti i presupposti per la condizione di vittima della ragazza, che già conviveva con un deficit cognitivo. La prefettura di Caltanissetta, a sua volta, aveva rilasciato parere favorevole. La giovane, che conosceva il trentenne, venne portata a Montelungo, in un'area assai appartata. Lì, contro il suo volere, si verificò la violenza, accertata poi in sede giudiziaria, al culmine dell'indagine partita dalle prime ammissioni della ragazza, che si rivolse ai medici del pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele".