La vertenza conclusa Servizio rifiuti, dopo settimane di mobilitazione ha prevalso il diritto al lavoro degli operai

Nei prossimi mesi, dovrà essere più chiaro il futuro del servizio rifiuti sul territorio, che su un piano normativo non può più proseguire nel rapporto diretto tra Srr4 e Impianti Srr, così come il quadro finanziario complessivo della società in house

Gela. La loro, per settimane, è stata una mobilitazione, quasi del tutto autorganizzata. I ventitré operai del servizio rifiuti, i cui contratti a ottobre non sono stati rinnovati, di punto in bianco si sono trovati senza un'occupazione e senza una spiegazione ufficiale. I conti in sofferenza della società in house Impianti Srr, che gestisce la piattaforma integrata di Timpazzo e il servizio rifiuti nei Comuni dell'ambito, ha di fatto portato ai mancati rinnovi. Fino a due settimane fa, il management della società e il commissario giudiziale, nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta nell'ambito di un'inchiesta sul ciclo di Timpazzo, avevano delineato uno scenario ancora più grave, con almeno sessantacinque esuberi, tra gli operai che lavorano per Impianti Srr ma sono alle dipendenze di una società interinale. Davanti alla beffa di un lavoro sfumato, i ventitré operai hanno avviato iniziative di protesta, sempre pacifiche, partendo da Timpazzo e arrivando al Comune di Gela, dove ieri sera è arrivata la svolta, con i sindaci della Srr4 (società che sovraintende il ciclo territoriale) e il management di Impianti Srr che hanno deciso il rientro dei lavoratori, da dicembre. I loro rapporti occupazionale rimangono sempre a tempo determinato ma l'ombra pesante dei cancelli chiusi si è diradata, consentendogli un ritorno in servizio, che apre maggiori speranze per loro e per le loro famiglie. Sono operai non solo di Gela ma anche di Sommatino, Delia, Butera e alcuni della provincia di Enna. A più riprese, come abbiamo riferito, hanno sottolineato di non riconoscersi nei parametri che Impianti Srr e la struttura commissariale avevano comunicato per giustificare i mancati rinnovi contrattuali, ovvero assenteismo e mancata produzione. Anche ieri sera, al termine di una lunga assemblea dei sindaci della Srr4, mentre si confrontavano con i primi cittadini e con il manager di Impianti Srr, l'ingegnere Grazia Cosentino, i ventitré hanno rimarcato di aver sempre osservato i doveri della loro attività, sia nel servizio rifiuti porta a porta sia negli impianti interni del sito di Timpazzo. Con la loro iniziativa di protesta, alla fine, sono riusciti ad aprire un varco, attraverso l'intervento e la volontà dei sindaci e del management. Nei prossimi mesi, dovrà essere più chiaro il futuro del servizio rifiuti sul territorio, che su un piano normativo non può più proseguire nel rapporto diretto tra Srr4 e Impianti Srr, società controllante e controllata, così come il quadro finanziario complessivo della società in house, attualmente sotto sequestro preventivo. In un territorio nel quale le vertenze dei lavoratori spesso finiscono senza un esito favorevole, quella dei ventitré operai del servizio rifiuti, almeno in questa occasione, ha invertito la rotta, facendo prevalere il loro diritto al lavoro.