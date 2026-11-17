La decisione "Campo da padel realizzato regolarmente", un'assoluzione

È stata sottolineata la totale assenza di anomalie tecniche

Gela. Quel campo da padel, in un centro tennis di Macchitella, fu realizzato regolarmente, senza incidere su un'area che era stata precedentemente sequestrata. È arrivata l'assoluzione per il titolare, Raffaele Giudice. La vicenda venne portata all'attenzione della procura e si è giunti a giudizio, ritenendo, almeno inizialmente, che potessero esserci stati abusi. Così non fu, invece, come indicato anche dal pubblico ministero Pamela Cellura, che nelle conclusioni ha chiesto l'assoluzione per l'imputato, sottolineando la totale assenza di anomalie tecniche. Il direttore dei lavori, sentito davanti al giudice Francesca Pulvirenti, ha spiegato che il campo da padel fu costruito dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni e senza sconfinare in un'area che era stata precedentemente sequestrata (i sigilli vennero poi rimossi direttamente dagli agenti della polizia municipale). La difesa di Giudice, con i legali Joseph Donegani ed Emanuele Maganuco, ha rimarcato, pure sulla base dei dati tecnici, che gli interventi edilizi furono effettuati lungo l'area autorizzata per i lavori, senza mutamenti di sorta e in assenza di irregolarità. Il giudice Pulvirenti ha disposto l'assoluzione.