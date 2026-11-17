Danza sportiva La New Calor Latino di Gela brilla ai Mondiali in Olanda: Carlotta Dispinzeri è vicecampionessa del mondo

Sul podio mondiale la giovane ballerina gelese di 10 anni. Ottimi piazzamenti anche per Sidney Ardore e Giorgia Rovetto. Tre giorni dopo, altri due podi nella competizione internazionale di Molfetta.

La New Calor Latino di Gela conquista la scena internazionale della danza sportiva e porta in alto il nome della città ai Campionati del Mondo WDC, disputati il 12, 13 e 14 novembre ad Assen, in Olanda, nella prestigiosa struttura De Bonte Wever.

A firmare il risultato più prestigioso è stata Carlotta Dispinzeri, ballerina gelese di appena 10 anni, che ha conquistato il titolo di vicecampionessa mondiale nella categoria Under 12. Un traguardo straordinario per la giovane atleta, protagonista di una competizione di altissimo livello internazionale.

Ottima anche la prestazione di Sidney Ardore, gelese di 13 anni, che ha ottenuto il nono posto nella categoria Under 14. Ai piedi del podio, invece, Giorgia Rovetto, atleta vittoriese di 24 anni, che ha chiuso al quarto posto nella categoria 19/34.

Risultati che premiano il lavoro della maestra Graziana Restuccia, alla guida della New Calor Latino, realtà gelese che da oltre vent'anni si dedica alla formazione di ballerini e alla preparazione di atleti capaci di confrontarsi con le più importanti competizioni nazionali e internazionali.

Grande la soddisfazione per i piazzamenti ottenuti, anche se resta un pizzico di rammarico per il titolo mondiale sfiorato. L'obiettivo è già proiettato alla prossima edizione, con la voglia di riprovarci e puntare ancora più in alto.

La stagione internazionale della New Calor Latino è proseguita domenica 16 novembre a Molfetta, dove, all'interno del Pala Poli, si è svolta un'altra competizione internazionale di danza sportiva. Anche in questa occasione la scuola gelese ha lasciato il segno, schierando due atlete che hanno conquistato entrambe il terzo posto: Desire D'Alessandro, nella categoria Under 16 Classe Open, e Ludovica D'Aleo, nella categoria Under 14 Open.

Un'altra doppia soddisfazione che conferma la qualità del lavoro svolto dalla New Calor Latino e dalla maestra Graziana Restuccia. Da Assen a Molfetta, la danza sportiva gelese continua a raccogliere risultati importanti, portando talento, passione e il nome di Gela sui palcoscenici internazionali.