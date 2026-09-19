"Pioggia intensa ma risposta eccezionale", Di Stefano: "Orto Pasqualello tornerà a splendere, non molliamo"

Il sindaco Terenziano Di Stefano, da ore coordina direttamente sui luoghi

Gela. Le verifiche in corso stanno concentrando tutta la macchina comunale e di protezione civile, impegnata negli interventi dovuti agli allagamenti. Il sindaco Terenziano Di Stefano, da ore coordina direttamente sui luoghi. "Oggi la città è stata colpita da una quantità d’acqua eccezionale: oltre 70 millimetri di pioggia in poche ore, equivalenti a circa 600 mila metri cubi d’acqua. Un evento di questa portata ha messo a dura prova il nostro territorio, anche alla luce di infrastrutture che non sono adeguate a gestire fenomeni di tale intensità. Ci sono stati danni, ci sono stati disagi e rallentamenti. Ma c’è stata anche una risposta straordinaria da parte della macchina dell’emergenza. Il Coc ha garantito una presenza immediata e costante sul territorio. Gli interventi di messa in sicurezza, le operazioni di pulizia, la gestione del traffico e i salvataggi sono stati affrontati con tempestività e professionalità. Come sindaco voglio rivolgere un grazie sincero a tutti coloro che hanno lavorato senza sosta: polizia locale, vigili del fuoco, settore lavori pubblici e Ambiente, protezione civile, croce rossa, associazioni di protezione civile Trinacria e Procivis, Impianti Srr, Ghelas, Caltaqua e tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio. Grazie alle donne e agli uomini che, ancora una volta, hanno dimostrato cosa significa esserci quando la città ha bisogno. In poche ore, nonostante le difficoltà, abbiamo progressivamente ripristinato la viabilità e riaperto le principali arterie stradali, consentendo alla città di tornare gradualmente alle normali attività", dice Di Stefano. Non commenta le accuse politiche mosse dall'opposizione. Richiama i danni nell'area dell'orto Pasqualello. "Voglio dedicare una parola anche all’orto Pasqualello, da poco inaugurato e che oggi ha inevitabilmente concentrato su di sé molta attenzione. Riprenderà presto a splendere. Perché gli eventi difficili possono danneggiare ciò che abbiamo costruito, ma non possono fermare la nostra volontà di ricostruire e migliorare. Qui l’unica parola che non conosciamo è: mollare. Gela va avanti. Con il lavoro, con la presenza e con la determinazione. Grazie a tutti coloro che oggi hanno lavorato per la nostra città", conclude.