Conti con la mobilitazione: "Pronti a farla anche a Niscemi, Caruso a Gela in seguito alla protesta"

Conti lo aveva già detto in precedenza, all'inizio della protesta gelese, si è schierato con la mobilitazione senza aderire invece alla linea ufficiale del centrodestra

Gela. Non è solo Gela a risentire, pesantemente, di una sanità a scartamento ridotto. Da Niscemi, il sindaco Massimiliano Conti è stato netto. "Io sono con il presidio avviato dall'amministrazione comunale di Gela - ha detto davanti al management di Asp e all'assessore regionale Marcello Caruso - diciamolo chiaramente, oggi l'assessore è a Gela per la protesta avviata da questa amministrazione. Dirò di più, Niscemi è pronta ad allestire i propri gazebo. Abbiamo una medicina chiusa, la lungodegenza non è garantita e la chirurgia non può operare. Serve subito un decreto per Niscemi che è una città franata e non possiamo ricoverare i nostri pazienti a Mazzarino". Conti lo aveva già detto in precedenza, all'inizio della protesta gelese, si è schierato con la mobilitazione senza aderire invece alla linea ufficiale del centrodestra. "Il nuovo ospedale di Gela sarà anche quello di Niscemi", ha precisato.