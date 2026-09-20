Ripristino lungomare, due imprenditori locali a loro spese hanno messo a disposizione mezzi e personale

Il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, presente sul posto, ha spiegato che "gesti come quello di questi due imprenditori vanno sempre elogiati. Polemiche? Non è questo il momento"

Gela. Come abbiamo riferito, sono in corso i lavori di ripristino del tratto del lungomare Federico II di Svevia maggiormente colpito dagli allagamenti di ieri. Sul posto, c'è il sindaco Terenziano Di Stefano, che già da ieri sta monitorando tutte le aree più sensibili del territorio cittadino. Sul lungomare, i lavori sono condotti con mezzi e personale che, a loro spese, sono stati messi a disposizione da due imprenditori locali, Angelo Russello e Giuseppe Morello. Nessun onere in capo al Comune. Sul posto, c'è anche il consigliere comunale Gabriele Pellegrino. Il presidente della commissione urbanistica ha voluto prendere contezza della situazione. “Gesti come quello di questi due imprenditori vanno sempre elogiati, a vantaggio di tutta la comunità cittadina – dice Pellegrino – le polemiche? Non è il momento di fare polemiche. Eventualmente, ci sono altre sedi istituzionali, come il consiglio comunale, per affrontare queste vicende. Oggi, dobbiamo solo dare un supporto alla città, agli esercenti del lungomare e a chi ci vive”.