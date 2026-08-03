La Banca centrale della Cina rafforza il sostegno finanziario all’economia reale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La banca centrale cinese ha reso noto che continuerà ad attuare una politica monetaria moderatamente espansiva nel secondo semestre del 2026, rafforzando gli adegua...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La banca centrale cinese ha reso noto che continuerà ad attuare una politica monetaria moderatamente espansiva nel secondo semestre del 2026, rafforzando gli adeguamenti anticiclici e adottando misure concrete per promuovere uno sviluppo economico stabile e in continuo miglioramento.

In un comunicato diffuso ieri al termine della conferenza sul lavoro dedicata alla seconda metà dell'anno, la Banca popolare cinese (PBOC) ha dichiarato che ricorrerà integralmente agli strumenti di politica monetaria e li adeguerà tempestivamente.

Inoltre, la PBOC manterrà un'ampia liquidità, guiderà le istituzioni finanziarie a migliorare l'equilibrio dell'offerta di credito e allineerà la crescita del finanziamento sociale e dell'offerta di moneta agli obiettivi previsti per la crescita economica e ai livelli generali dei prezzi.

La banca promuoverà lo sviluppo di alta qualità di un "board tecnologico" nel mercato obbligazionario, servendosi con costanza di strumenti di condivisione del rischio per l'innovazione tecnologica e di obbligazioni delle imprese private ed esplorando la condivisione delle informazioni e l'applicazione integrata dei dati nel settore della finanza per la scienza e la tecnologia.

Inoltre, migliorerà il sistema di rafforzamento del credito per le imprese private e le piccole e medie imprese (PMI) e rafforzerà le capacità di servizio finanziario per le PMI nel secondo semestre.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-