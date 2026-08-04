Tuffi, Conte e Pelligra vincono l’argento europeo nella piattaforma 10 metri
PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Simone Conte e Raffaele Pelligra vincono la medaglia d'argento nella piattaforma 10 metri sincro agli Europei di tuffi, in corso a Parigi. I due azzurri, entrambi romani...
PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Simone Conte e Raffaele Pelligra vincono la medaglia d'argento nella piattaforma 10 metri sincro agli Europei di tuffi, in corso a Parigi. I due azzurri, entrambi romani, rispettivamente di 18 e 17 anni, si rendono protagonisti di una gara perfetta e - nonostante dei coefficienti non elevati - chiudono in seconda posizione la gara, con un totale di 416.46 punti. Imprendibili gli Atleti Neutrali "B", ovvero Nikita Shleikher e Ruslan Ternovoi, argento ai Mondiali di Singapore nel 2025, oggi d'oro con 443.82 punti. Il bronzo va all'Ucraina di Mark Hrytsenko e Oleksii Sereda (con 406.05 punti) davanti ai britannici Ben Cutmore e Euan McCabe (quarti, con 397.59 punti).
E' la tredicesima medaglia per l'Italia nella kermesse continentale della capitale francese.
- foto Ipa Aency -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/sincro-conte-e-pelligra-vincono-largento-europeo-nella-piattaforma-10-metri/
Verificato il: 04 agosto 2026