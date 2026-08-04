Origini gelesi, successi in Germania: la storia di Giovanni La Delia

I suoi risultati sportivi sono stati anche raccontati anche dalle testate e dai media tedeschi, che hanno dedicato diversi servizi e articoli a Giovanni e all’intera Jii-on-du Academy.

Gela. Giovanni La Delia, giovane atleta di Box e Brazilian Jiu-Jitsu, è nato e cresciuto in Germania, ma la sua famiglia è originaria di Gela. Il padre Gianluca, gelese, vive da anni in Germania, dove è fondatore e maestro della Jii-on-du Academy.

Sotto la sua guida, Giovanni ha ottenuto negli anni diversi titoli nazionali e internazionali, arrivando a partecipare anche ai Campionati del Mondo di Abu Dhabi e mantenendo alto, nel suo piccolo, il nome di Gela.

I suoi risultati sportivi sono stati anche raccontati anche dalle testate e dai media tedeschi, che hanno dedicato diversi servizi e articoli a Giovanni e all’intera Jii-on-du Academy. Nonostante sia nato e cresciuto lontano dalla Sicilia, Giovanni resta legato alle origini della sua famiglia, che affondano le radici a Gela.