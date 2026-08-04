Immigrazione, Tajani “Da Spagna politica fallimentare, agire era nostro dovere”

MILANO (ITALPRESS) - "Capisco il nervosismo spagnolo per la loro politica fallimentare sui migranti, ma noi abbiamo il dovere di proteggere i confini italiani che sono fra l'altro anche 7 mila chilome...

MILANO (ITALPRESS) - "Capisco il nervosismo spagnolo per la loro politica fallimentare sui migranti, ma noi abbiamo il dovere di proteggere i confini italiani che sono fra l'altro anche 7 mila chilometri di confini europei, che riguardano anche altri Stati, e che sono dunque confini di tutta l'Unione". Lo dice il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, in un'intervista al Corriere della Sera. Tajani aggiunge che "quello che è successo a Ceuta non è qualcosa di marginale, è un rischio per tutta l'Unione, ed è nostro diritto chiedere misure aggiuntive, chiarimenti e misure preventive perchè questi fatti non si ripetano". Sui numeri citati dal governo spagnolo riguardo i migranti irregolari in arrivo in Italia, Tajani spiega che si tratta di numeri "datati, precedenti al 2021, i veri sono altri, da noi c'è stato un dimezzamento degli arrivi irregolari, anche grazie a una politica estera che sul dossier migratorio sotto il governo Meloni è stata più che responsabile, a cominciare dagli effetti di un Piano Mattei che è sistemico e che sta dando i suoi frutti".

(ITALPRESS).

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