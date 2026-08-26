Tensione e bastonate tra conoscenti, un ferito

L'uomo colpito nei pressi di una casa del commiato ha avuto bisogno delle cure ospedaliere

Gela. Neanche il momento della morte di un proprio caro ha fermato l'astio reciproco. Così, nelle scorse ore è accaduto che un uomo ha aggredito, impugnando un bastone che pare avesse nella propria auto, un conoscente, durante la camera ardente in una casa del commiato. L'uomo colpito ha avuto bisogno delle cure ospedaliere. Chi ha agito, invece, sarebbe già stato identificato dalle forze dell'ordine. Sembra che nei minuti precedenti ci fosse stato un primo alterco.