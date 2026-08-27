Morto quindicenne, con la famiglia originaria di Gela era in vacanza in Sicilia

Per il quindicenne, che insieme alla famiglia risiedeva stabilmente a Lodi, non c'è stato nulla da fare

Gela. Un quindicenne, la cui famiglia, gelese, ormai da tempo vive in Lombardia, ha perso la vita mentre si trovava in Sicilia, per un periodo di vacanza. Sembra che il decesso sia stata la conseguenza di una grave frattura, per la quale è stato sottoposto a un intervento. Per il quindicenne, che insieme alla famiglia risiedeva stabilmente a Lodi, non c'è stato nulla da fare. La camera ardente è stata aperta in una casa del commiato, in città, dove sono previsti i funerali.