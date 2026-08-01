Niscemi, arrestato perché aveva cocaina: va ai domiciliari, disposto giudizio immediato

I controlli furono condotti dai carabinieri

Niscemi. Negli scorsi mesi, venne fermato e poi arrestato, a Niscemi, dai carabinieri che sequestrarono circa duecento grammi di cocaina. Un ventisettenne, Rosario Di Natale, ha lasciato il carcere, dopo la misura applicatagli dal gip del tribunale di Gela. Verrà sottoposto agli arresti domiciliari. La richiesta di modifica della misura è stata formalizzata dal difensore, l'avvocato Davide Limoncello. I pm della procura gelese, inoltre, nei confronti del ventisettenne hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato.