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Messina: recuperato il corpo della seconda vittima, ancora 4 dispersi

MESSINA (ITALPRESS) – Sale a due il bilancio delle vittime del crollo della palazzina nel rione Pistunina, a Messina. I vigili del fuoco hanno recuperato intorno alle 4 del mattino il corpo senza vita di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, la prima vitt

A cura di Redazione Redazione
01 agosto 2026 08:23
Messina: recuperato il corpo della seconda vittima, ancora 4 dispersi -
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MESSINA (ITALPRESS) – Sale a due il bilancio delle vittime del crollo della palazzina nel rione Pistunina, a Messina. I vigili del fuoco hanno recuperato intorno alle 4 del mattino il corpo senza vita di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, la prima vittima estratta dalle macerie nella giornata di ieri. La donna è stata identificata dalla figlia Clelia. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca delle quattro persone ancora disperse.
(ITALPRESS)

Foto: xp6/Italpress

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Verificato il: 01 agosto 2026

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