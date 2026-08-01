Messina: recuperato il corpo della seconda vittima, ancora 4 dispersi
MESSINA (ITALPRESS) – Sale a due il bilancio delle vittime del crollo della palazzina nel rione Pistunina, a Messina. I vigili del fuoco hanno recuperato intorno alle 4 del mattino il corpo senza vita di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, la prima vitt
MESSINA (ITALPRESS) – Sale a due il bilancio delle vittime del crollo della palazzina nel rione Pistunina, a Messina. I vigili del fuoco hanno recuperato intorno alle 4 del mattino il corpo senza vita di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, la prima vittima estratta dalle macerie nella giornata di ieri. La donna è stata identificata dalla figlia Clelia. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca delle quattro persone ancora disperse.
(ITALPRESS)
Foto: xp6/Italpress
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Verificato il: 01 agosto 2026