Scontro tra un camion e una moto a Palermo, morto 28enne
Il tratto di strada interessato è momentaneamente chiuso al traffico: la dinamica dell'incidente non è ancora chiara.
PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale stamani a Palermo: un giovane di 28 anni è morto in seguito allo scontro tra la moto su cui viaggiava e un camion. Lo schianto si è verificato all’angolo tra via Montepellegrino e via dei Cantieri: il 28enne è deceduto sul colpo. Il tratto di strada interessato è momentaneamente chiuso al traffico: la dinamica dell’incidente non è ancora chiara.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 04 agosto 2026