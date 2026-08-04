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Scontro tra un camion e una moto a Palermo, morto 28enne

Il tratto di strada interessato è momentaneamente chiuso al traffico: la dinamica dell'incidente non è ancora chiara.

A cura di Redazione Redazione
04 agosto 2026 13:53
Scontro tra un camion e una moto a Palermo, morto 28enne -
Sicilia
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PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale stamani a Palermo: un giovane di 28 anni è morto in seguito allo scontro tra la moto su cui viaggiava e un camion. Lo schianto si è verificato all’angolo tra via Montepellegrino e via dei Cantieri: il 28enne è deceduto sul colpo. Il tratto di strada interessato è momentaneamente chiuso al traffico: la dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 04 agosto 2026

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