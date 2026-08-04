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Gela al lavoro per il ritorno di Christian Argentati, in arrivo portiere greco

In arrivo anche un estremo difensore di origini greche, scelto appositamente per difendere i pali biancazzurri. Contatti anche con Baglione, ex Sancataldese

A cura di Redazione Redazione
04 agosto 2026 08:15
Gela al lavoro per il ritorno di Christian Argentati, in arrivo portiere greco - Foto di Davide Gerbino
Foto di Davide Gerbino
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Gela. Trattativa aperta tra il Gela e Christian Argentati, terzino destro reduce da due stagioni in biancazzurro. Classe ‘06, il laterale ha firmato quest’estate con il Brusaporto, sposando il progetto del club bergamasco. In gialloblù, però, l’ex Nissa avrebbe trovato una situazione ben diversa da quella promessa e starebbe adesso pensando di fare le valigie prima dell’inizio della stagione vera e propria.

Un rinforzo under non da poco per il Gela, che puntellerebbe il proprio organico con un innesto giovane che ha già avuto modo di conoscere il girone I dimostrando sempre grande attaccamento nei confronti dei colori biancazzurri. Resta da verificare, però, la fattibilità dell’operazione, con tutte le parti coinvolte costantemente al lavoro per chiudere la trattativa.

In arrivo, in casa Gela, anche un portiere di origini greche, scelto appositamente per difendere i pali biancazzurri e comporre il pacchetto under affiancando Tomas Colace. Contatti con il centrocampista Sandro Baglione, ex Sancataldese ed Acireale.

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