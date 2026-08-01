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Messina, recuperata seconda vittima del crollo a Pistunina, ancora 4 dispersi

MESSINA (ITALPRESS) - Sale a due il bilancio delle vittime delcrollo della palazzina nel rione Pistunina, a Messina. I vigilidel fuoco hanno recuperato intorno alle 4 del mattino il corposenza vita di...

A cura di Redazione Redazione
01 agosto 2026 10:23
Messina, recuperata seconda vittima del crollo a Pistunina, ancora 4 dispersi -
Italia
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MESSINA (ITALPRESS) - Sale a due il bilancio delle vittime del

crollo della palazzina nel rione Pistunina, a Messina. I vigili

del fuoco hanno recuperato intorno alle 4 del mattino il corpo

senza vita di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, la prima

vittima estratta dalle macerie nella giornata di ieri. La donna è

stata identificata dalla figlia Clelia. Proseguono senza sosta le

operazioni di ricerca delle quattro persone ancora disperse.

(ITALPRESS)

- Foto: xr6/Italpress -

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Verificato il: 01 agosto 2026

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