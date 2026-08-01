Messina, recuperata seconda vittima del crollo a Pistunina, ancora 4 dispersi
MESSINA (ITALPRESS) - Sale a due il bilancio delle vittime delcrollo della palazzina nel rione Pistunina, a Messina. I vigilidel fuoco hanno recuperato intorno alle 4 del mattino il corposenza vita di...
MESSINA (ITALPRESS) - Sale a due il bilancio delle vittime del
crollo della palazzina nel rione Pistunina, a Messina. I vigili
del fuoco hanno recuperato intorno alle 4 del mattino il corpo
senza vita di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, la prima
vittima estratta dalle macerie nella giornata di ieri. La donna è
stata identificata dalla figlia Clelia. Proseguono senza sosta le
operazioni di ricerca delle quattro persone ancora disperse.
(ITALPRESS)
- Foto: xr6/Italpress -
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/messina-recuperata-seconda-vittima-del-crollo-a-pistunina-ancora-4-dispersi/
Verificato il: 01 agosto 2026