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Bimbo di 8 anni cade dal secondo piano nel Palermitano, è in gravi condizioni

Un bimbo di 8 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal balcone della propria abitazione

A cura di Redazione Redazione
04 agosto 2026 17:53
Bimbo di 8 anni cade dal secondo piano nel Palermitano, è in gravi condizioni -
Sicilia
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PALERMO (ITALPRESS) – Un bimbo di 8 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal balcone della propria abitazione, al secondo piano di uno stabile di Carini, in provincia di Palermo. E’ accaduto ieri sera. Si tratterebbe di una caduta accidentale. Il bambino, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cervello di Palermo. I medici gli hanno riscontrato fratture al bacino e alle braccia. Sull’episodio indagano i carabinieri.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 04 agosto 2026

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