Il Gela cala il colpo Camilleri: esperienza e qualità per la difesa biancazzurra

Ufficiale l'ingaggio del difensore centrale, classe 1992. Dopo una lunga carriera tra Serie A, Serie B, Serie C e Serie D, il calciatore siciliano torna nella sua terra per vestire per la prima volta la maglia del Gela.

Il Gela piazza un altro importante tassello in vista della prossima stagione e ufficializza l'ingaggio di Vincenzo Camilleri, difensore centrale classe 1992. Un acquisto di spessore che porta in biancazzurro uno dei calciatori siciliani più esperti degli ultimi anni, con un curriculum costruito prevalentemente tra i professionisti.

Per Camilleri non servono molte presentazioni. Cresciuto nei settori giovanili della Reggina e del Chelsea, il difensore ha collezionato 2 presenze in Serie A, 2 in Europa League, 15 in Serie B, oltre 200 gare in Serie C e 92 in Serie D, maturando un bagaglio di esperienza che rappresenta un valore aggiunto per la formazione gelese.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Juventus, Cagliari, Barletta, Brescia, Messina, Vibonese, Viterbese, Lamezia, Leonzio, Paganese, Teramo, Feralpisalò, Imolese, Caratese, Pistoiese e Gelbison. Nell'ultima stagione ha militato nel Crema, in Serie D.

Da giovane era considerato una delle promesse del calcio italiano e, dopo aver costruito un lungo percorso nei campionati professionistici, torna adesso nella sua terra per affrontare una nuova sfida, indossando per la prima volta la maglia del Gela.

L'arrivo di Camilleri rappresenta un segnale importante delle ambizioni del club, che aggiunge al proprio reparto arretrato un difensore di grande affidabilità, leadership ed esperienza, caratteristiche che potranno rivelarsi decisive nel prossimo campionato.

La società ha espresso grande soddisfazione per il buon esito della trattativa, definendo l'operazione un motivo di orgoglio e accogliendo con entusiasmo un calciatore chiamato a diventare uno dei punti di riferimento della squadra biancazzurra.