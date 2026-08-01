Schianto stradale a San Giacomo, Cavallo: "C'è bisogno di maggiore segnaletica"

Per il consigliere FdI è necessaria una maggiore segnaletica

Gela. L'incidente stradale del quale abbiamo riferito, tra le strade del quartiere San Giacomo, alimenta l'esigenza di una maggiore segnaletica stradale, almeno secondo il consigliere comunale FdI Sara Cavallo. “Apprendo con rammarico dell’ennesimo incidente stradale avvenuto nel quartiere San Giacomo, con persone rimaste ferite, alle quali rivolgo il mio augurio di una pronta guarigione. Già nel maggio dello scorso anno avevo presentato un’interrogazione consiliare chiedendo all’amministrazione comunale di intervenire sullo stato della segnaletica stradale, indicando proprio il quartiere San Giacomo tra le aree che necessitavano di interventi urgenti. San Giacomo è un quartiere grande, popoloso e con tante difficoltà. È nelle strade che si sviluppano dietro il sagrato della chiesa che si vive quotidianamente la vita reale di tante famiglie, una realtà che merita attenzione, manutenzione e sicurezza. È evidente che la prudenza alla guida è un dovere di tutti, ma è un dovere dell’amministrazione garantire una segnaletica efficiente e una viabilità sicura”, dice.